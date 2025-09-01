Kırıkkale'de bayramı aratmayan trafik

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktalarındaki önemli kavşak Kırıkkale’de, hafta sonu tatilinden dönen vatandaşlar kara yollarında trafik sıkışıklığına neden oldu.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde araçlar ağır ilerlerken, bazı kesimlerde trafik durma aşamasına geldi.

1 Eylül tarihi itibarıyla anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası eğitiminin de dönüş yolculuğunu etkilediği anlaşıldı.

Tatil dönüşü ailelerin okul hazırlıkları için yola çıkmasıyla yoğunluk daha da yükseldi.

Sıkışıklığın etkili olduğu bölgelerde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görev yaptı.

Karayolundaki araç yoğunluğu havadan görüntülendi.