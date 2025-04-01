Kırıkkale'de bıçaklı dehşet! 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Kırıkkale'de bıçaklı dehşet! 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 1 kişinin öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yenimahalle Rıza Elitok Parkı'nda dün gece buluşan husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Yusuf Akbay (29) ile B.S. (20), H.S. (29) ve F.D. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Akbay, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.S. ve F.D.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından E.C.A., S.Ö., O.B., A.B., İ.M. ve S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de bıçaklı dehşet! 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'de bıçaklı dehşet! 1 ölü, 3 yaralı

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