Trende rahatsızlanan şahsın üzerinde yüzlerce hap ile kaçak alkol çıktı

Dün akşam saatlerinde Ankara'dan Sivas istikametine trenle yolcuk eden B.B.Ç., kullandığı uyuşturucu madde sebebiyle rahatsızlandığı aktarıldı.

Şahıs, Kırıkkale Garına sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği şahsın üzerinde 751 adet sentetik hap ele geçirildi. Tren bagajında da şahsa ait olduğu tespit edilen 15 litre etil alkol ve 4 şişe viski ele geçirildi.

Tedavi sürecinin ardından gözaltına alınan B.B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)