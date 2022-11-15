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Trende rahatsızlanan şahsın üzerinde yüzlerce hap ile kaçak alkol çıktı

Kırıkkale'de bir trende yolculuk ettiği sırada uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle rahatsızlanan şahsın üzerinden 751 adet sentetik hap ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 litre etil alkol ve 4 şişe viski ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:30
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Kırıkkale'de bir trende rahatsızlanan şahsın üzerinde yüzlerce hap ile kaçak alkol çıktı

Trende rahatsızlanan şahsın üzerinde yüzlerce hap ile kaçak alkol çıktı
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Dün akşam saatlerinde Ankara'dan Sivas istikametine trenle yolcuk eden B.B.Ç., kullandığı uyuşturucu madde sebebiyle rahatsızlandığı aktarıldı.

Şahıs, Kırıkkale Garına sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği şahsın üzerinde 751 adet sentetik hap ele geçirildi. Tren bagajında da şahsa ait olduğu tespit edilen 15 litre etil alkol ve 4 şişe viski ele geçirildi.

Tedavi sürecinin ardından gözaltına alınan B.B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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