Kırıkkale’de çarpışan otomobiller hurdaya döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde hurdaya döndüğü kazada, sürücüler yaralandığı bildirildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı ve araçlar hurdaya döndü.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. N.B. yönetimindeki 38 AEH 754 plakalı Fiat marka otomobil ile Ö.T. idaresindeki 71 ACY 571 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi ve sürücüler yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından araçları çekiciyle otoparka kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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