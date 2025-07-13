Kırıkkale’de cinsel saldırı zanlıları tutuklandı! 5 şahıs tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kırıkkale’de cinsel saldırı zanlıları tutuklandı! 5 şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de 09 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret olayıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti.

KIRIKKALE / SAVAŞ ATICI

Kırıkkale’de 9 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret olayına ilişkin polis ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu, mağdur Ç.D.’nin KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar ve diğer mağdur İ.A.’nın beyanları doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen V.A., E.B.A., S.B., M.A. ve O.E. isimli 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yakalanmasının ardından V.A.’nın ikametinde yapılan aramada 23 adet fişek ile çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve benzer olayların yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirtti.

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