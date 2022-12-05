Kırıkkale'de devrilen tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırıkkkale’de kullandığı LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Satılmış Cesur yaşamını yitirdi.

Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşanan kazada Cesur’un direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu tanker şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Trafik ekiplerince, tankerin patlama riskine karşı güvenlik önlemi alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)