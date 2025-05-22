Kırıkkale'de dinlenme tesisinin çatısı alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de dinlenme tesisinin çatısı alev alev yandı

Kırıkkale'de dinlenme tesisinin çatısını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.


Yangın, Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Hacılar Beldesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi İ.Y.'ye ait tek katlı dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamına yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de destek ekipler sevk edildi. Ayrıca jandarma ve AFAD ekipleri de tedbir amaçlı bölgede görev aldı.


Yoğun çalışmanın ardından yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale ile tamamen kontrol altına alındı. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonrasında ekipler, bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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