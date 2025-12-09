Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. A.S. idaresindeki 34 JK 2972 plakalı otomobil ile A.B.’nin kullandığı 06 RNK 92 plakalı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle 34 JK 2972 plakalı araç yan yatarak devrildi.

Kazada her iki araçtaki sürücüler dahil toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yerinde yapıldıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldılar. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor, sağlık durumları iyi.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, polis ve jandarma ekipleri tarafından detaylı kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.