Kırıkkale'de gazi Celal Türkoğlu ve eşi son yolculuğuna gönderildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde, karbonmonoksit gazından zehirlenen gazi Celal Türkoğlu ile eşi Sündüs Türkoğlu, son yolculuğuna gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazi Celal Türkoğlu (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), ikamet ettikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle yapılan kontrolde, Türkoğlu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından evde geniş çaplı inceleme yapıldı. Cenazeler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Türkoğlu çifti, Irmak köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yakınlarına başsağlığı diledi.

Celal Türkoğlu'nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralanması nedeniyle 2023 yılında "gazi" unvanı aldığı öğrenildi.

gazi-2.jpg

gazi-22.jpg

gazi-cenaze.jpg

aw447023-05.jpg

aw447023-07.jpg

aw447023-04.jpg

aw447023-02.jpg

Son Haberler
1. Lig'e yükselen Sarıyer'in hedefi Süper Lig
1. Lig'e yükselen Sarıyer'in hedefi Süper Lig
Suların yükseldiğini fark etmeyince ırmakta mahsur kaldılar
Suların yükseldiğini fark etmeyince ırmakta mahsur kaldılar
Japon heyetten Kocaeli’ye ziyaret
Japon heyetten Kocaeli’ye ziyaret
Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü taklalar attı
Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü taklalar attı
Hatay’da kazada Fiat Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı var
Hatay’da kazada Fiat Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı var