Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırıkkale'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir otomobil, apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. Gürültüyle uyanan apartman sakinleri panik yaşadı.

Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 23 ADN 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı bir apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi.

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Bu sırada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 ADT 249 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarpan araç, ardından park halindeki 10 AEN 497 plakalı otomobile çarparak durabildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.w

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki araca çarpan diğer sürücünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kazanın yaşandığı apartmanda oturan Nalan Cebeci, "Kızım arayıp büyük bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi. Kendi arabalarına çarpmışlar. Üçüncü araç da damadımın arabası. Kızım hamile, çok korkmuş. Deprem olduğunu sandık, sarsıntı büyüktü" dedi.

Apartman sakini Neslihan Doğan ise, "Çok yüksek bir ses duyduk, bina sarsıldı. Kamyon düştü sandık. Pencereden baktığımızda bir aracın sürücüsünün kaçtığını gördük. Hemen 112'yi aradık" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından olay yerinden çekiciyle kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

Kırıkkale’de geceyi sarsan kaza: Bina sakinleri deprem sandı

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