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İmamı camide eski eniştesi vurdu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görev yapan imam, camiye gelen eski eniştesi tarafından tabancayla vuruldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:59
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Kırıkkale'de gerçekleşti. İmamı camide eski eniştesi vurdu

İmamı camide eski eniştesi vurdu
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İHA'nın haberine göre, olay, Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cami imamı M.K. (56) ile eski eniştesi D.Y. arasında aile meselelerinden dolayı tartışma yaşandı. 

Tartışmadan bir süre sonra öğlen namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K., namaz sırasında D.K. tarafından tabancayla vuruldu. Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. 

Tedavi altına alınan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı.

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﻿İmamı camide eski eniştesi vurdu
﻿İmamı camide eski eniştesi vurdu
﻿İmamı camide eski eniştesi vurdu
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