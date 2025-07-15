Kırıkkale’de güvenlik seferberliği

KIRIKKALE / SAVAŞ ATICI

Kırıkkale’de huzur ve güvenliği artırmak amacıyla il genelinde alınan güvenlik tedbirleri, Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda değerlendirildi.

TOPLANTI YAPILDI

Kırıkkale’de huzur ve güvenliğin artırılması amacıyla il genelinde alınan güvenlik önlemleri, Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda detaylı şekilde ele alındı. Toplantıya, ilgili kamu kurumları ve güvenlik birimlerinin temsilcileri katıldı. Vali Makas, toplantıda yapılan değerlendirmelerde il genelinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra mevcut güvenlik tedbirlerinin etkinliği üzerinde durdu. Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için yapılabilecek yeni çalışmalar ve stratejiler masaya yatırıldı.

VALİ BAŞKANLIK ETTİ

Güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarının titizlikle takip edildiğinin vurgulandığı toplantıda, suç oranlarının düşürülmesi, trafik güvenliği, asayiş olaylarının önlenmesi ve özellikle gençlerin suça yönelmesinin engellenmesi için yürütülen projeler hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Mehmet Makas, “Kırıkkale’nin huzur ve güvenliği için ilimizde tüm kurumlar koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın kendilerini her zaman güvende hissetmelerini sağlamak” dedi. Toplantı, alınan kararların hızlı ve etkin şekilde uygulanması için koordinasyonun artırılması kararıyla sona erdi.