Kırıkkale'de husumet kavgası: Silahlar konuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kırıkkale’de sokakta karşılaşan iki husumetli tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y üzerinde bulunan tabanca ile H.M.E’ye ateş etti. E, aldığı kurşun darbe ile yaralanırken. Y, olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 247 Sokakta meydana geldi. H.M.E. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., üzerinde bulunan tabanca ile H.M.E.'ye ateş açtı. H.M.E., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de husumet kavgası: Silahlar konuştu

Kırıkkale'de husumet kavgası: Silahlar konuştu

Kırıkkale'de husumet kavgası: Silahlar konuştu

Kırıkkale'de husumet kavgası: Silahlar konuştu

Kırıkkale'de husumet kavgası: Silahlar konuştu

Son Haberler
Burdur’da feci kaza: Otomobiller alevler içinde kaldı: Ölü ve yaralılar var
Burdur’da feci kaza: Otomobiller alevler içinde kaldı: Ölü ve yaralılar var
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan "Kadıköy'de 1 Mayıs" açıklaması
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan "Kadıköy'de 1 Mayıs" açıklaması
Manchester United’ın hedefinde Premier Lig’i sallayan golcü var
Manchester United’ın hedefinde Premier Lig’i sallayan golcü var
Papa’nın ölümü sonrası Trump’ın ilk durağı Roma! Gözler Orta Doğu turunda Türkiye’de
Papa'nın ölümü Trump'ın Orta Doğu planını alt üst etti
Tüketici güveni nisanda azaldı
Tüketici güveni nisanda azaldı