﻿Husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu

İHA’nın haberine göre olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bayraktepe Mahallesi 417. Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü., üzerindeki tabanca ile M.K.'ye ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan M.K. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli şahıs E.Ü. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.