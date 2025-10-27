

Kaza, gece saatlerinde Zümrütkale Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EBM 685 plakalı otomobil, A.G. idaresindeki 71 ADV 168 plakalı otomobile çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücü A.G., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekilirken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.