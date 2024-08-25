Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, K.M.B. idaresindeki otomobil ile K.U. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 şahıs yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza sonrası, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, maddi hasar gören araçlar da çekici yardımıyla otoparka götürüldü.