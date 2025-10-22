Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. E.Y. (22) yönetimindeki otomobil ile Y.Ö. (22) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple ile birbirine girdi.

Kazada sürücü Y.Ö. ile araçlarda bulunan A.B.D. (24), G.Ö. (40) ve H.Ö. (62) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları sık sık trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.