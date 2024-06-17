Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza sonucunda D.A. yönetimindeki 06 CVK 691 plakalı otomobil ile H.T. tarafından kullanılan 71 FF 098 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü H.T. ile araçlarda bulunan A.A., E.A., M.Y.A., Y.T., A.T. ve B.T. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonucunda kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.