Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil ile İ.G.'nin kullandığı 06 FP 3509 plakalı otomobil çarpıştı. Çapmanın şiddetiyle savrulan 06 FP 3509 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada, sürücü H.D. ile otomobillerde bulunan Ö.E.D., R.F.D., Y.G., S.G., B.G. ve N.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardandan hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.