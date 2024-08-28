Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Y.D. yönetimindeki 71 S 0376 plakalı işçi servisi, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında, H.B’nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ayrıca, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen başka bir kazada, su kanalına devrilen 06 BPJ 965 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı