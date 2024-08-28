Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Kırıkkale’de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

1/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 1

Y.D. yönetimindeki 71 S 0376 plakalı işçi servisi, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında, H.B’nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı otomobille çarpıştı.

2/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 2

Kazada, araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.

3/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 4

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

5/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 5

Ayrıca, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen başka bir kazada, su kanalına devrilen 06 BPJ 965 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı

6/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 6
7/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 7
8/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 8
9/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 9
10/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 10
11/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 11
12/12
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı 12
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı
Karabük'te 2 ayrı kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği
İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu
İstanbul'u sağanak vurdu
Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor
Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası
Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi 100. yılı rengarenk uçurtmalarla kutlandı
Kastamonu'ya Atatürk'ün gelişi 100. yılı rengarenk uçurtmalar uçurularak kutlandı
Mezunları en çok pişman eden bölümler belli oldu. Bu bölümlerden uzak durun
Mezunları en çok pişman eden bölümler belli oldu