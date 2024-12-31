Kırıkkale'de itfaiye bu kez çocukların mutluluğu için seferber oldu

Durumu fark eden öğrenciler, topların çatıya kaçmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İtfaiye ekiplerinin çağrıya duyarsız kalmayarak hızla okula yönelmesiyle, çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı.

Kısa süre içinde okula ulaşan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çocukların talebine hemen yanıt verdi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan bir itfaiye eri, topları güvenli bir şekilde alarak öğrencilere teslim etti. Hem öğrenciler hem de öğretmenler, bu anlamlı yardımı büyük bir memnuniyetle karşıladı.

İtfaiye memuru Ümit Bozbıyık, "Kırıkkale Belediyesi olarak her türlü acil duruma müdahale ediyoruz. Yangın, kaza gibi olayların dışında, çocuklarımızdan gelen bu talep üzerine buradayız. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Çatıda kalan toplarını alarak onları mutlu etmek bizim görevimiz. Her zaman çocuklarımızın yanındayız ve onlara yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Bu anlamlı yardım, öğrencilere ve öğretmenlere unutulmaz bir anı olarak kaldı. Öğrenciler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çatıda kalan toplarını alırken, bu küçük ama anlamlı destek karşısında büyük bir sevinç yaşadılar. Hem çocuklar hem de okul yönetimi, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde günlerini daha da güzelleştirdi.

Çatıda kalan topların alınması, öğrencilerin sadece eğlenceli bir anı olarak kalmadı, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin gösterdiği duyarlılık, Kırıkkale'deki genç nesle güven ve mutluluk verdi.