Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Babası Aydemir Şatay'a ulaşamayan K.Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından Şatay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarından Şatay'ın izine ulaşmaya çalışan polis, bugün de cep telefonunun son sinyal verdiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı. Boş araziler, dere kenarları, bodrum katları, metruk binaların çevresinde sürdürülen aramada, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.