Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Kırıkkale'de demans hastası Aydemir Şatay' 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kayboldu. 70 yaşındaki demans hastasını bulmak için ekipler arama çalışması başlatı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Babası Aydemir Şatay'a ulaşamayan K.Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından Şatay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarından Şatay'ın izine ulaşmaya çalışan polis, bugün de cep telefonunun son sinyal verdiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı. Boş araziler, dere kenarları, bodrum katları, metruk binaların çevresinde sürdürülen aramada, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

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