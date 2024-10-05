Kırıkkale'de Kızılırmak’ın beslediği barajda esrarengiz balık ölümleri! 'İlk defa böyle görüntüyle karşılaştık'

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de Kızılırmak’ın beslediği barajda esrarengiz balık ölümleri! 'İlk defa böyle görüntüyle karşılaştık'

Kırıkkale'de, Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nın Köprü köyü bölgesinde balık ölümleri yaşandı. Köy muhtarı Fırat Erdem, böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştıklarını belirtti.

Keskin ilçesine bağlı Köprü köyü yakınlarındaki tarihi Çeşnigir Köprüsü çevresinde görülen balık ölümleri, yetkilileri harekete geçirdi.

Olayın nedenini belirlemek için bölgede incelemeler yapıldı ve sudan numune alındı.

Köprü köyü muhtarı Fırat Erdem, yaptığı açıklamada, bu tür bir durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.

"İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIK"

Erdem, "Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nın Köprü köyü mevkiindeyiz. Burası tarihi Çeşnigir Köprüsü. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaştık. Balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Yetkililer burada tahlil aldı. Sonuçlar, balık ölümlerinin kesin nedenini ortaya koyacak" dedi.

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