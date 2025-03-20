Kırıkkale’de korkutan yangın! iki katlı ev küle döndü

Yangın, Bahşılı ilçesi Doktorlar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hızla yayılmasıyla evde bulunan tüp patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi ve Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.