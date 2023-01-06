Kırıkkale'de mevsimin ilk karı yağdı   

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığı ise 3 derece olarak ölçüldü. Kar yağışıyla birlikte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Karayolundaki güvenli alanlarda duran bazı vatandaşlar da yağan kar altında hatıra fotoğrafı çekindi. (İHA)