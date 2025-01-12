Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 06 EIR 988 plakalı Volkswagen marka minibüs ile E.Ç. yönetimindeki 71 ADG 244 plakalı otomobil çarpıştı.

aw368934-03.jpg

Kazada minibüs sürücüsü U.S. ile otomobilde bulunan yolcu anne C.B. ve kızı Ö.E.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araçta, trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otoparka çekildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü