Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Kazanın, K.A. yönetimindeki minibüs ile E.M.Ü. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında sürücülerle birlikte Y.K., H.A.U., F.Ö., H.G., M.K., E.Y., Ş.D., E.Ü., Ş.E.A., A.F.T., Y.K., B.Y., Z.D.A., O.Ç.T., G.U., B.Y., G.B., M.Ö.Ö., A.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bulunuyor. Yaralılar, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırşehir istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

VALİ MAKAS’TAN YARALILARA ZİYARET

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile birlikte hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Makas, yaptığı açıklamada, "Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda, ışıklarda otomobilin kontrolünü kaybederek dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir ağır yaralımız var, inşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz" dedi.