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Moloz boşaltırken ölümden döndü

Kırıkkale'de kasasında yüklü molozları boşaltan kamyon şoförü, geri manevra yaparken metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazadan sürücü yaralı kurtuldu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:49
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Kırıkkale'de moloz boşaltırken ölümden döndü

Moloz boşaltırken ölümden döndü
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İHA'nın haberine göre, Karşıyaka Mahallesi'nde moloz döküm sahasında geri manevra yapan İ.I. yönetimindeki 71 ACR 993 plakalı kamyon, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kamyon ise vinç yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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