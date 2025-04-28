Kırıkkale’de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 71 ADG 192 plakalı motosiklet ile A.D. yönetimindeki 06 DLA 396 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.