Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale'de tandırlıkta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı.

Kırıkkale'de tandırlıkta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin tandırlık bölümünde çıkan yangın hızla yayıldı.

Alevler kısa sürede bitişikteki eve sıçrayarak çatı kısmını da sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta hasar oluştu.

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

Kırıkkale’de müstakil evde yangın

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