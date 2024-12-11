Kırıkkale’de okul çevrelerinde sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale’de okul çevrelerinde sıkı denetim

Kırıkkale'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde denetimi arttırdı. Polis ekipleri, kurallara uymayan 4 araç sürücüsüne ceza kesti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim ortamlarının güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, iki farklı okulun önünde ve çevresinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda toplam 34 şahıs ve 21 aracı sorguladı.

Denetimler sırasında kurallara aykırı hareket eden 4 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Yapılan açıklamada, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için okul çevresindeki kontrollerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kırıkkale’de okul çevrelerinde sıkı denetim

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