Ev terası değil uyuşturucu serası

İHA'nın haberine göre, merkez İstasyon Mahallesi'nde 2 şüphelinin evlerinin terasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

kiplerce eve yapılan operasyonda 2,5 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, çok sayıda iklimlendirme ve sulama sistemi, vakum cihazı, havalandırma sistemi ve 1 adet oksijen tüpü ele geçirildi.

Operasyonda L.S. ve E.B. gözaltına alındı.