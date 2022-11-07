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Hediye paketinin içine uyuşturucu yerleştirdi. Yakalandı

Kırıkkale'de otobüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma, şahsın yanında bulunan hediyelik eşya paketinin içerisinde uyuşturucu madde yakalandı. Olayda bir şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:41
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Kırıkkale'de otobüste seyahat eden yolcu hediye paketinin içine uyuşturucu yerleştirdi

Hediye paketinin içine uyuşturucu yerleştirdi. Yakalandı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yahşihan'da trafik kontrol noktasında yapılan araç ve GBT denetimlerinde, otobüste seyahat eden M.H.T.'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma, çantasında ve üzerine yaptı. Çantanın içerisinde hediyelik eşya paketine sarılı vaziyette 60'ar gram 25 adet metamfetamin, 3 adet aparat bir miktar tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.H.T., karakolda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs M.H.T., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

(Kaynak: İHA)

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