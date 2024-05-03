Kırıkkale'de otomobil menfeze düştü. 1 ölü 3 yaralı

Kırıkkale’nin ilçeye bağlı Sulakyurt-Sarıkızlı köyü yolu Karaçalı mevkisinde meydana gelen olayda, Muharrem G.’nin kullandığı 71 BE 542 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfezin içine düştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Kemal Yavaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Muharrem G. ile otomobilde bulunan Fevzi A. (68) ve Ferhami B. (80) sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.