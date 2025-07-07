Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Delice ilçesine bağlı Karpuzlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.R.D. (25) idaresindeki 71 AEA 090 plakalı otomobil, N.Y. (61) yönetimindeki 06 CAK 363 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu Y.A.A. (16) yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar trafik ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

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