Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak katılımıyla, kent genelinde geniş kapsamlı "Huzur-71" uygulaması yapıldı. Şehrin giriş-çıkış güzergahları, ana arterler, kavşaklar ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Asayiş, narkotik, trafik ve jandarma ekipleriyle birlikte Yunus Timleri ile mahalle bekçileri de uygulama noktalarında görev aldı.

Ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığı uygulamada, sürücü belgeleri, ruhsat, sigorta ve araç evrakları detaylı biçimde incelendi. Asayiş ekipleri, şüpheli görülen kişilere yönelik GBT kontrollerini titizlikle yaptı. Trafik ekipleri ise hız, alkol, emniyet kemeri ve diğer sürüş güvenliği unsurlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Şüpheli görülen araçlarda da arama yapıldı.

Denetimler sırasında "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan bir sürücü kısa sürede yakalandı. Ayrı bir noktada yapılan kontrolde ise üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Kural ihlali yapan sürücülere de para cezası uygulandı.