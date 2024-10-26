Kırıkkale'de reklam tabelası yaşlı kadının sonu oldu! 55 gün can çekişti! O anlar kamerada!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kırıkkale'de reklam tabelası yaşlı kadının sonu oldu! 55 gün can çekişti! O anlar kamerada!

Kırıkkale'de, kuvvetli rüzgarın savurduğu reklam tabelasının yaşlı kadının üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadın 55 gün sonra hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrulan bir reklam tabelasının 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düşmesi sonucu yaşanan talihsiz olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 1 Eylül'de Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde gerçekleşti. Tabelanın düşmesiyle yaralanan yaşlı kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğançay, hastanede yaklaşık 20 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak 10 Ekim'de tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve burada palyatif serviste tedavi gördü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, 25 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastane raporunda ölüm nedeni "normal ölüm" olarak belirtildi.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, yaşanan kazanın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu talihsiz olay, çevre güvenliği ve kamu alanlarında dikkat edilmesi gereken riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

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