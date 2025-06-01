Kırıkkale'de satırlı-bıçaklı kavga!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de satırlı-bıçaklı kavga!

Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan iki akraba arasında çıkan bıçaklı ve satırlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan Erkan Öncü ile B.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erkan Öncü satırla boğazından, B.S. ise bıçakla hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erkan Öncü, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan B.S. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. B.S.'nin husumetlisi olan Öncü ile akraba olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlattı.

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