Kırıkkale’de seyir halindeki otomobilde yangın paniği

Yangın, Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücü Mehmet Karataşlık, 71 EA 061 plakalı Fiat marka otomobilinin motorundan çıkan dumanları fark etti. Araçta bulunan bir kadın, kucağındaki bebeğiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Panik yaşayan sürücü ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG'li otomobildeki yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Soğutma işlemlerinin ardından araç yol kenarına çekildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Yangın sırasında kısa süreliğine trafik akışı durduruldu.