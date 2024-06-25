Kırıkkale’de seyir halindeki otomobilde yangın paniği

Kaynak: İHA
Kırıkkale’de seyir halindeki otomobilde yangın paniği

Kırıkkale’de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücü Mehmet Karataşlık, 71 EA 061 plakalı Fiat marka otomobilinin motorundan çıkan dumanları fark etti. Araçta bulunan bir kadın, kucağındaki bebeğiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Panik yaşayan sürücü ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG'li otomobildeki yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Soğutma işlemlerinin ardından araç yol kenarına çekildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Yangın sırasında kısa süreliğine trafik akışı durduruldu.

aw233863-01.jpg

aw233863-02.jpg

aw233863-03.jpg

aw233863-04.jpg

Son Haberler
36 yaşındaki Neriman imzayı attı Spor
36 yaşındaki Neriman imzayı attı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in hatırası Karabük'te yaşatıldı Gündem
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in hatırası Karabük'te yaşatıldı
Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi Gündem
Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı Spor
Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı
Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü Spor
Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü
Avusturya'daki büyük tehlikeyi açıkladı. Türkiye'yi uyardı Spor
Avusturya'daki büyük tehlikeyi açıkladı. Türkiye'yi uyardı
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu Gündem
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu