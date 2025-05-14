Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Kırıkkale'de husumetli iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada Arap Sefa Türe hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken U.O, Ö.F.S, S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

Kırıkkale'de silahlı dehşet! 3 yaralı

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