Kırıkkale'de şizofreni hastası dehşet saçtı: Eniştesinin boğazını kesti, annesini ağır yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de şizofreni hastası dehşet saçtı: Eniştesinin boğazını kesti, annesini ağır yaraladı

Kırıkkale'de şizofreni hastası Cemil T. (36), tartıştığı annesi Döndü T.’yi bıçakla ağır yaraladı, eniştesi Mehmet Topak’ın (48) boğazını kesti.

Olay, öğle saatlerinde Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Cemil T., annesi Döndü T. ve eniştesi Mehmet Topak ile tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil T., eline geçirdiği bıçakla eniştesi Mehmet Topak’ı boğazından ve sırtından, annesi Döndü T.’yi ise karnından yaralayarak olay yerinden araçla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Topak’ın yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralanan Döndü T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Topak’ın cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Cemil T., polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi’nde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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