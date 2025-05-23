Kırıkkale'de suç örgütü lideri yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de suç örgütü lideri yakalandı

Kırıkkale polisi, dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarından aranan bir kişi düzenlediği operasyon yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arama kaydı bulunan M.K. isimli şüpheli, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada, kamu düzenini sağlamak amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Son Haberler
Kara yolları için sürücülere uyarı! İşte dikkat edilmesi gereken yerler... (23.05.2025)
Kara yolları için sürücülere uyarı! İşte dikkat edilmesi gereken yerler... (23.05.2025)
Kırıkkale'de suç örgütü lideri yakalandı
Kırıkkale'de suç örgütü lideri yakalandı
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor (23 Mayıs 2025)
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor (23 Mayıs 2025)
Öğrenciler tarım uygulamalarıyla üretim sürecini öğreniyor
Öğrenciler tarım uygulamalarıyla üretim sürecini öğreniyor
Kızılay eski başkanının kızı Fatma Zehra Kınık için hapis talebi
Kızılay eski başkanının kızı Fatma Zehra Kınık için hapis talebi