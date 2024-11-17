Kırıkkale'de şüpheli araçta binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 10 bin 900 adet makaron ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalara sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli bir şahsa ait şüphe üzerinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 10 bin 900 adet makaron ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.