Kaynak: İHA
Kırıkkale’de telefon mağazasında telaşlandıran yangın

Kırıkkale'de bir iş yerinde çıkan yangında, telefon ve aksesuarlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir telefon satış dükkanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın sebebiyle iş yerindeki telefon ve aksesuarlar kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

