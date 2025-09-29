Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 54 FJ 944 plakalı otomobil, önünde seyreden ışık donanımı bulunmayan traktöre arkadan çarptı. Kazada aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü ile M.Y., N.Y. ve Z.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi. Traktörün ise kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.