Kırıkkale'de traktör hırsızları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de traktör hırsızları yakalandı

Kırıkkale'de jandarma traktör hırsızlarına yönelik yaptığı teknik ve fiziki takibi tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda çalınan traktörler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör hırsızlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Keskin ilçesindeki 7 köy ve 3 mahallede gerçekleştirilen araştırmalarda, 12 farklı noktaya ait güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda, traktörün N.O. (57) ve E.O. (39) tarafından çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Çalınan traktör ise sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'de traktör hırsızları yakalandı

Kırıkkale'de traktör hırsızları yakalandı

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