Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon: Kamu hastanesinde görevli şüpheli yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon: Kamu hastanesinde görevli şüpheli yakalandı

Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Savaş ATICI - KIRIKKALE / YENİÇAĞ

Ekipler, Kırıkkale’deki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C. adlı şüphelinin, hastanede çalışan 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 farklı vatandaş adına toplamda 37 kutu (1.998 adet) sentetik ecza reçetesi düzenlediğini belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, hastanedeki görevini kötüye kullanarak yasa dışı reçetelerle uyuşturucu temin etmekteydi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T.C. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Son Haberler
Su çekildi, Sapanca’da tarihi kilise gün yüzüne cıktı
Su çekildi, Sapanca’da tarihi kilise gün yüzüne cıktı
İBB soruşturmasında çok sayıda tutuklama talebi...
İBB soruşturmasında çok sayıda tutuklama talebi...
“Önümüzdeki aylarda erken seçimden isteyebilir” Cumhur İttifakı sarsılıyor mu?
“Önümüzdeki aylarda erken seçimden isteyebilir” Cumhur İttifakı sarsılıyor mu?
Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama
Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama
Sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu
Sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu