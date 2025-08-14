Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon: Kamu hastanesinde görevli şüpheli yakalandı

Savaş ATICI - KIRIKKALE / YENİÇAĞ

Ekipler, Kırıkkale’deki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C. adlı şüphelinin, hastanede çalışan 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 farklı vatandaş adına toplamda 37 kutu (1.998 adet) sentetik ecza reçetesi düzenlediğini belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, hastanedeki görevini kötüye kullanarak yasa dışı reçetelerle uyuşturucu temin etmekteydi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T.C. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.