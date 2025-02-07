Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlar kapsamında R.B., E.C. ve O.E. isimli şüphelilerin araçları ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 47,75 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza ve 5,57 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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