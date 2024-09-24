Kırıkkale’de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 144 gram sentetik kannabinoid, 38 gram skunk, 30 gram metamfetamin ve 16 gram esrar ele geçirildi.