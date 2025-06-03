Kırıkkale'de uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda; 2 bin 367 adet sentetik uyuşturucu hap, 72,14 gram sentetik kannabinoid, 27,53 gram skunk, 7 adet ecstasy, 2,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

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